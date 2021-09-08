В Украине через соцсети начали массово продавать поддельные ПЦР-тесты на коронавирус и справки о вакцинации.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам здоровья нации Верховной Рады Украины, народный депутат Михаил Радуцкий.

На личной странице в Facebook Радуцкий рассказал о том, что злоумышленники создают специальные группы в мессенджере Telegram, где рекламируют свои услуги и убеждают потенциальных покупателей в подлинности документов.

За справку с отрицательным ПЦР-тестом просят 500 грн, а за сертификат о вакцинации 2 тыс. грн, если речь идет о сертификате с внесением данных в приложение Дія, то он стоит 2,5 тыс.

— Не понимаю тех, кто покупает у преступников поддельный сертификат вместо того, чтобы бесплатно пройти вакцинацию! Вакцины есть в наличии, — написал Радуцкий.

Он также напомнил, что невакцинированный человек с фейковой справкой подвергает опасности других и обратился к МВД и СБУ с просьбой немедленно вмешаться и прекратить торговлю поддельными документам.

— За сознательное использование фальсифицированных документов предусмотрена ответственность от штрафа 850 грн до 2 лет в тюрьме, — подчеркнул глава комитета.

По словам Радуцкого, масштабная схема по подделке документов может свести на нет все усилия по взаимном сертификатов за границей.

Источник: Михаил Радуцкий