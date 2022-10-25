Экстренная помощь Черкасской области получила мобильный госпиталь-автобус, позволяющий транспортировать на тысячи километров и оказывать помощь сразу более десяти пациентам, в частности, нескольким в критическом состоянии.

– Это экономит и количество задействованных медработников и финансы. В мобильном госпитале можно оказывать любую помощь и спасать даже тяжелых пациентов. Как военных, так и гражданских, — говорит руководитель Черкасского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Фесун.

Здесь оборудованы два места для реанимационных больных, которых можно долго держать на искусственной вентиляции легких. Еще два места тоже для тяжелых пациентов, но не нуждающихся в кислороде (искусственной вентиляции легких). И есть места для “сидящих” пациентов с легкими травмами.

Больница на колесах оборудована всем необходимым. Даже лифтом, которым спускают и поднимают на борт лежащих пациентов.

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В течение недели десять специалистов экстренной помощи проходили обучение в Польше – овладевали работой в госпитале на колесах.

Автобус 2018 года выпуска имеет 142 тыс. км пробега. Его дало в оперативное управление экстренке Черкасчины Минздрав Украины. А Украина его получила при поддержке зарубежных партнеров.

– Для пациентов, которых мы перевозим, важно, чтобы машина была мягкая. Этот автобус очень мягкий. А еще здесь все эргономично. Одновременно можно наблюдать за несколькими пациентами при транспортировке. Мы экономим количество бригад, – говорит Игорь Фесун.

По словам директора экстренки, в мобильном госпитале достаточно двух или трех бригад медиков. Тем более, в салоне гораздо лучше работать, ведь все под рукой, и стоять врач или фельдшер может в полный рост.

– Языком автолюбителя этот мобильный госпиталь как Бентли. Таких автобусов в Европе всего два, – говорит Игорь Фесун.

Фото: Ирина Цимбал