В Украине рекомендуют начать вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Это связано с повышением уровня заболеваемости Covid-19 и тяжелыми случаями болезни именно среди детей.

Об этом заявила член экспертной группы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Украины Ирина Колесникова в эфире одного из телеканалов.

— 27 сентября на заседании нашей технической группы экспертов по вопросам иммунизации мы приняли решение рекомендовать Минздраву вакцинацию детей в возрасте от 12 лет. Предлагаемая вакцина Pfizer/BioNTech Comirnaty. Речь идет о детях в возрасте от 12 лет, которые не имеют тяжелой сопутствующей патологии, — отметила она.

По ее словам, так они хотят расширить доступ к вакцинации и для этого контингента. Ведь дети сейчас болеют чаще, чем в предыдущие волны коронавируса. Эксперты наблюдают опасные тенденции заболеваемости детей, когда Covid-19, который даже бессимптомно протекает у детей, через несколько месяцев может дать очень тяжелые осложнения.

Колесникова утверждает, что они получают документальные подтверждения пагубных последствий коронавируса для детского организма.

— Мне буквально каждую неделю на рассмотрение поступают медицинские документы для заключительной классификации. Мы подаем в ВОЗ все случаи острых вялых параличей у детей в возрасте до 15 лет, — добавила она.

Однако это связано не с Covid-19, а наблюдением за полиомиелитом. Еженедельно эксперт имеет медицинские документы детей, которые в феврале-апреле бессимптомно перенесли коронавирус, а через два месяца после этого ребенка парализовало, и он до сих пор не восстанавливается.

Источник: Дом