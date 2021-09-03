В Великой Британии подростков в возрасте 16 и 17 лет призывают активно делать прививку от коронавируса.

С таким заявление выступил премьер-министр страны Борис Джонсон.

— Цифры сейчас растут очень быстро. Я просто призываю всех, кто еще не получил укола, пойти и получить его, — отметил Борис Джонсон.

По его словам, молодежь — группа населения, которая может активно распространять коронавирус и таким образом ухудшать эпидситуацию, которая в стране и так не лучшая.

Объединенный комитет по вакцинам и иммунизации в Великобритании (JCVI) разрешил введение подросткам этой возрастной группы первой дозы вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech.

Однако в стране фиксируются медленные темпы вакцинации от коронавируса. К слову, примерно третья часть молодых людей страны в возрасте от 18 до 29 лет до сих пор не сделали прививку хотя бы одной дозой вакцины.

В то же время компетентные британские органы рассматривают вопрос о вакцинации детей с 12 лет. Пока это решается.

Источник: Sky News