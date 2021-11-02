Дети, как и взрослые, могут распространять коронавирусную инфекцию, поэтому им также необходимо вакцинироваться от коронавируса.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью программе Утро в большом городе на ICTV. По его словам, есть дети, которые имеют тяжелые сопутствующие соматические заболевания, и даже инфицирование коронавирусом может привести к тяжелым последствиям.

Недавно в Украине уже разрешили вакцинировать от Covid-19 детей от 12 лет, независимо от того, находятся ли они в группе риска и имеют ли дополнительные причины для проведения прививки. Соответствующие рекомендации утвердили специалисты Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Раньше считалось, что дети легче переносят коронавирус. Однако штамм Дельта оказался опаснее. Он начал чаще поражать детей, что приводит к их госпитализации и летальным исходам.

Так, за прошедшие сутки в Украине коронавирусом заболело 1 263 ребенка. В Киеве диагноз Covid-19 подтвердили у 64 девочек от 20 дней до 17 лет и 70 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

В настоящее время только одна вакцина от коронавируса используется для иммунизации детей – препарат Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Чтобы сделать прививку, родители должны обратиться к своему семейному врачу и педиатру. Он должен согласовать иммунизацию, учитывая наличие противопоказаний, и выдать направление. С соответствующим документом надо обратиться в пункт прививки или больницу.