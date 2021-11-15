В Украине в двух регионах начала улучшаться ситуация с коронавирусом. Это Херсонская и Луганская области.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания. По его словам, Луганская и Херсонская области могут быть переведены в желтую зону, если сохранится положительная динамика.

В то же время Шмыгаль прогнозировал попадание в красную зону Винницкой области. Так, с 18 ноября в регионе устанавливается красный уровень эпидемической опасности. Соответствующее решение приняла сегодня на внеочередном заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Сейчас в красной зоне карантина находится 17 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, а также город Киев.

По состоянию на 15 ноября в Украине коронавирусом заболели 10 802 человека. Выздороветь удалось 11 219 украинцам, а умерли – 442 пациента. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.