Команда ученых Атлантического университета Флориды в США разработала пару умных перчаток, которые могут позволить пациентам после инсульта и слабостью рук заново научиться играть на пианино.

— Это означает, что устройство может стать ценным инструментом для индивидуальной реабилитации людей, которые хотят заново научиться играть музыку, — отметил профессор Эрик Энгеберг.

Перчатка-экзоскелет использует искусственный интеллект, движущиеся компоненты, известные как приводы, и сенсорные датчики таким образом, чтобы помочь пациентам заново освоить ручные задачи после потери или снижения способности двигать руками, пальцами или запястьями.

Ученые уверяют, что во время ношения перчаток люди в значительной степени контролируют движение каждого пальца. Перчатка предназначена для улучшения естественных движений рук, позволяя контролировать сгибание и разгибание пальцев, обеспечивает направление руки и ее поддержку.

Исследователи заявили, что необходима дальнейшая работа, чтобы повысить точность устройства и сделать его более адаптируемым. Но они надеются, что в будущем пациенты, перенесшие инсульт, и другие люди с ограниченными возможностями смогут использовать эти перчатки для восстановления функции руки.

Источник: Express