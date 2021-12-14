Светлана Андрющенко – единственная на всю Харьковскую область водитель скорой. Бухгалтер по образованию с детства мечтала о медицине. Она более 15 лет работала дальнобойщиком. А теперь, в 40 лет, решила осуществить свою детскую мечту и спасать жизни.

Для начала женщина села за руль скорой. Для этого прошла курсы экстренного вождения. Сейчас имеет два месяца стажа вождения скорой, в целом же наездила сотни тысяч километров по стране.

Ее рабочий день – 12 часов! Бывает тяжело и физически, и морально, но Светлана не сдается!

Она контролирует кислород в баллонах, ведь водитель скорой должен разбираться в медицинском оборудовании, а также следит за состоянием транспортного средства.

Женщина не планирует останавливаться на достигнутом и будет дальше идти к цели.

Она хочет поступить в медицинский колледж, чтобы выучиться фельдшерскому делу.

Поэтому детская мечта Светланы спасать жизни уже начала сбываться.