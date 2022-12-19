Специалисты больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова перезапустили сердце 101-летней пациентке и установили третий на ее веку кардиостимулятор.

Об это сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Марии Оробец стало плохо ночью, две недели назад. Она не могла встать с постели. Из последних сил позвала на помощь. Ее услышала внучка, которая сразу вызвала скорую, — пишут медики.

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По их словам, как стало известно, Мария Петровна всю жизнь тяжело работала на полях и никогда не жаловалась на здоровье. 16 лет назад она впервые обратилась за медицинской помощью.

Сообщается, что после ряда обследований ей диагностировали AV-блокаду – резкое снижение частоты сердечных сокращений до критического уровня, 17-20 ударов в минуту.

Отмечается, что консервативное лечение уже не могло помочь возрастной пациентке, поэтому специалисты установили кардиостимулятор.

— С тех пор устройство, работающее как компьютер, генерирует электрические импульсы для стимуляции сокращения сердечной мышцы. Через семь лет его заменили на новое. Однако оно тоже свое отработало, — сообщают медики.

По их словам, Марию в очень тяжелом состоянии и с низкой частотой сердечных сокращений бригада скорой доставила в больницу Святого Пантелеймона.

Выяснилось, что давление было критическим — 40/20 мм рт ст, пульс до 20 ударов в минуту. Поэтому кардиологи безотлагательно взяли ее в операционную и поставили новый, третий в жизни бабушки, кардиостимулятор.

По словам медиков, уже через несколько минут состояние пациентки стабилизировалось. И на третий день после вмешательства она поехала домой нянчить правнуков и осуществить главную мечту — дождаться победы Украины.

Источник: Первое медобъединение Львова