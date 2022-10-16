Бывшая участница группы ВИА Гра Анна Седокова, которая ныне проживает в Москве, страдает от обострения давней болезни — крапивницы. Об этом сообщило одно из российских СМИ.

По словам Седоковой, болезнь обострилась из-за стресса. А ее лечащий врач заявила, что последствия заболевания могут быть самыми непредсказуемыми.

По словам медика, крапивница — это аллергическая реакция организма, которая проявляется в виде покраснений, высыпаний и пузырьков на коже, которые сопровождаются нестерпимым зудом.

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— Крапивница является серьезным заболеванием, тяжелым, и может привести к серьезным последствиям и даже летальному исходу, — сказала медик.

Врач также объяснила, что если таблетки не помогают, нужно прибегнуть к более интенсивному варианту лечения. Такое бывает, если в организме накопилась большая доза аллергена.

Именно на это и жалуется Анна Седокова своим поклонникам. По ее словам, она мучается без уколов, ведь таблетки плохо справляются с ее недугом.

Украинская певица Анна Седокова предала свою родину. После 2014 года она продолжала жить и работать в России, а после 24 февраля так ни разу и не высказалась о войне в Украине.

Источник: росСМИ