Житель Бахмута Юрий Гончаренко — пациент Центра Незламні, ежедневно играет для раненых. Он сам перенес тяжелое ранение, несколько сложных операций, и, возможно, именно музыка позволила ему успешно пройти реабилитацию.

59-летний Юрий всю жизнь прожил в Бахмуте. Работал в международном охранном агентстве. А в свободное от основной работы время — играл на торжественных мероприятиях. Любовь к музыке у Юрия с самого детства. Играл — всегда. Даже во время срочной службы в армии.

Когда вокруг Бахмута забурлил настоящий ад, большинство соседей эвакуировались и… оставили своих домашних любимцев. Чтобы уберечь их от смерти, Юрий забрал одиннадцать собак и котов к себе. Не мог оставить животных на верную смерть.

Однажды мужчина попал под атаку вражеских дронов. Обломками ему разорвало тазобедренную кость, перебило ноги и сильно контузило. Юрий потерял сознание. Очнулся уже в Днепре.

Вспомнил о закрытых в клетке животных. Молил всех, кто был рядом, связаться с волонтерам, чтобы те спасли его четвероногих. И таки удалось вывезли подопечных Юрия аж в Киев.

В Днепре Гончаренко перенес несколько операций. Впоследствии его отправили во Львов — в Центр Незламні.

Бахмутовца еще пять раз оперировали. Не знал, поднимется ли на ноги. Утешением для него стало пианино в реабилитационном корпусе Центра. Ездил туда на коляске. С тех пор играет каждый день.

После завершения реабилитации, в знак благодарности, он организовал концерт. Оказалось, что на клавишных могут играть новые друзья Юрия из числа пациентов, на гитаре — врач-психолог Павел Дубровный.

И почти весь день в Центре звучала музыка! Музыка, которая исцеляет души.

Теперь Юрий планирует дальше помогать четвероногим. И мечтает иметь свое собственное пианино. Старое осталось в разрушенном доме в Бахмуте.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова