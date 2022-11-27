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“Мы хотим свободы!”: в Китае нарастает волна гнева против Covid-блокировок

27 ноября 2022, 12:28
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Китай постепенно охватывают массовые протесты против бесчеловечной правительственной стратегии нулевого Covid-19, которая предусматривает постоянное тестирование на вирус и многодневные блокировки многомиллионных городских районов.

Сообщается, что последней каплей, которая переполнила чашу терпения китайцев, стала трагедия в региональной столице западного региона Синьцзян Урумчи, где в результате пожара в жилом доме погибли по меньше мере десять человек и еще девять получили ранения.

Многие винят в случившеся именно Covid-блокировки, из-за которых у людей были отрезаны пути к спасению. Однако местные власти отвергают эти утверждения.

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Отмечается, что демонстрации протеста вспыхнули в китайских мегаполисах и университетских городках. А участники митинга в Шанхае призвали к отставке Коммунистической партии и Си Цзиньпина. Они скандировали: больше никаких ПЦР-тестов! Мы хотим свободы!

Хотя, как отмечают журналисты издания, китайцы обычно воздерживаются от публичной критики партии и ее лидеров, опасаясь репрессий.

Источник
The Guardian
Теги
Китай Коронавирус Covid-19
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