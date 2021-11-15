В Украине на 13% сократился уровень госпитализаций от коронавируса. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время обращения к украинцам 15 ноября.

– 13 считается несчастливым числом. Но мы счастливы, потому что именно на 13% в Украине снизился уровень госпитализаций от коронавируса, – сказав глава страны.

Впервые за последние три месяца число людей, выписанных из больниц, больше чем количество госпитализированных.

Также в Украине наблюдается уменьшение случаев коронавирусной болезни за неделю на 6%.

По убеждению президента страны, это является результатом работы медиков и граждан, которые совместно на прошлой неделе сделали более 1,6 млн прививок против коронавируса.

– Одним словом – молодцы! Двумя словами – так держать, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства попросил сограждан не снижать темп и прививаться так же или еще активнее на этой неделе.

По его словам, Украина прошла пик волны заболеваемости и медицинская система начинает “дышать легче”.