Великобритания передаст Украине еще 22 машины скорой помощи. Правительство страны также профинансирует обучение обучению украинских врачей в вопросах оказания медицинской помощи при массовых жертвах и использования жизненно важных лекарственных препаратов после атак России на украинские больницы.

– Великобритания поставит в Украину еще 22 новые машины скорой помощи – вдобавок к уже объявленным от Национальной службы здравоохранения. Они оснащены аптечками и медицинскими сумками. В ближайшие дни они должны отправиться в Украину. Это прямой ответ на запрос украинского правительства, — говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Кроме того, Министерство выделит благотворительной организации по оказанию первой медицинской помощи UK-Med финансирования в размере до 300 тыс. фунтов стерлингов для обучения украинских врачей, медсестер и парамедиков, как оказывать помощь в случае массовых жертв.

— Они также создадут мобильные медицинские пункты для поддержки наиболее уязвимых оставшихся в Украине мирных жителей, в том числе пожилых людей и маленьких детей, — сообщили в правительстве Великобритании. – Страна также жертвует лекарства и фармацевтические средства на сумму 300 тыс. фунтов стерлингов компании UK-Med, которые могут поддерживать больницу на срок до шести недель.

Еще две колонны из более 40 пожарных машин с тысячами единиц спасательного оборудования, включая 300 пожарных шлангов и почти 10 тыс. единиц защитной одежды, прибыли в Украину и уже работают на передовой.

— Мы все были поражены ужасающими изображениями больниц, которые намеренно стали мишенью для России с начала вторжения. Новые машины скорой помощи, пожарные машины и финансирование экспертов в области здравоохранения помогут украинскому народу лучше обеспечивать жизненно важные медицинские услуги и спасать жизнь, — сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Вместе с военной поддержкой Великобритания помогает укрепить Украину, чтобы провалить планы Путина.

По данным британского правительства, РФ совершила более 130 нападений на медицинские учреждения, ООН зафиксировала около 4,8 тыс. жертв среди гражданского населения. В Украине уничтожены более 100 пожарных депо и 250 пожарных машин.

Источник: Интерфакс