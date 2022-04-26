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Мы все были поражены ужасающими изображениями больниц, которые стали мишенью для России – Борис Джонсон

26 апреля 2022, 14:07
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
британские скорые
Источник: Depositphotos

Великобритания передаст Украине еще 22 машины скорой помощи. Правительство страны также профинансирует обучение обучению украинских врачей в вопросах оказания медицинской помощи при массовых жертвах и использования жизненно важных лекарственных препаратов после атак России на украинские больницы.

– Великобритания поставит в Украину еще 22 новые машины скорой помощи – вдобавок к уже объявленным от Национальной службы здравоохранения. Они оснащены аптечками и медицинскими сумками. В ближайшие дни они должны отправиться в Украину. Это прямой ответ на запрос украинского правительства, — говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Кроме того, Министерство выделит благотворительной организации по оказанию первой медицинской помощи UK-Med финансирования в размере до 300 тыс. фунтов стерлингов для обучения украинских врачей, медсестер и парамедиков, как оказывать помощь в случае массовых жертв.

— Они также создадут мобильные медицинские пункты для поддержки наиболее уязвимых оставшихся в Украине мирных жителей, в том числе пожилых людей и маленьких детей, — сообщили в правительстве Великобритании. – Страна также жертвует лекарства и фармацевтические средства на сумму 300 тыс. фунтов стерлингов компании UK-Med, которые могут поддерживать больницу на срок до шести недель.

Еще две колонны из более 40 пожарных машин с тысячами единиц спасательного оборудования, включая 300 пожарных шлангов и почти 10 тыс. единиц защитной одежды, прибыли в Украину и уже работают на передовой.

— Мы все были поражены ужасающими изображениями больниц, которые намеренно стали мишенью для России с начала вторжения. Новые машины скорой помощи, пожарные машины и финансирование экспертов в области здравоохранения помогут украинскому народу лучше обеспечивать жизненно важные медицинские услуги и спасать жизнь, — сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Вместе с военной поддержкой Великобритания помогает укрепить Украину, чтобы провалить планы Путина.

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По данным британского правительства, РФ совершила более 130 нападений на медицинские учреждения, ООН зафиксировала около 4,8 тыс. жертв среди гражданского населения. В Украине уничтожены более 100 пожарных депо и 250 пожарных машин.

Источник: Интерфакс

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Війна в Україні
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