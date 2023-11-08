Врачи отмечают, что больные, заразившиеся новыми вариантами Covid-19 — Pirola и Eris, имеют несколько иные симптомы, чем характерные для предыдущих штаммов.

Так, в дополнение к кашлю, лихорадке и потере вкуса и обоняния появляются еще и мышечные боли в двух участках тела.

Что может свидетельствовать о заражении новым вариантом Covid-19

Доктор Уильям Вонг, врач-консультант медицинской клиники Фицровия, на основе последних данных подтвердил, что боль в плечах и спине может свидетельствовать о заражении новыми вариантами Covid-19.

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В течение последних нескольких месяцев в Великобритании циркулируют два мутировавших штамма Omicron — Эрис и Пирола.

Эрис появился в Великобритании летом, и 9 августа Всемирная организация здравоохранения впервые классифицировала его как вариант.

Pirola был обнаружен в Великобритании 18 августа, на данный момент он уже зарегистрирован в Израиле, Дании, США и в Украине.

С появлением новых вариантов Covid-19 появились и новые симптомы, очень похожие на простуду или грипп.

К примеру, боль в мышцах уже классифицируется как основной симптом при вариантах Covid-19 — Pirola и Eris. В дополнение к боли в горле, насморку и чиханию.

Где локализуются мышечные боли при заражении вариантами Pirola и Eris

Доктор Вонг уточнил, что мышечные боли, связанные с Covid, могут ощущаться по всему телу, но больше всего болят спина и плечи. У многих людей эти боли возникают аж через несколько недель после начала болезни.

Врач уверяет, боль уменьшится и со временем пройдет, когда вы преодолеете инфекцию и выздоровеете.

— Если же она сохраняется в течение длительного времени, возможно, это признак какого-то другого состояния или заболевания, — говорит Вонг.

Врач также предостерегает, сильная боль в спине, отдающая в ногу, соединенная с внезапной потерей контроля над мочевым пузырем или кишечником, требует срочного врачебного вмешательства для оказания неотложной помощи.

Источник: Express