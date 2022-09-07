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На прошлой неделе каждые 44 секунды от Covid-19 умирал человек – ВОЗ

7 сентября 2022, 18:36
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
больница
Источник: Depositphotos

Глобальное снижение числа зарегистрированных случаев и смертей продолжается. Это очень обнадеживает. Но нет никакой гарантии, что эти тенденции сохранятся, — сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейисус.

Он также сообщил, что число еженедельно регистрируемых смертей снизилось более чем на 80% с февраля, но даже в этом случае на прошлой неделе один человек умирал от Covid-19 каждые 44 секунды.

Большинство этих смертей можно предотвратить, считает глава ВОЗ.

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 — Возможно, вы устали слышать, как я говорю, что пандемия еще не закончилась. Но я буду говорить это до тех пор, пока это не произойдет. Этот вирус просто так не исчезнет, — сказал глава ВОЗ .

Мы понимаем, что многие правительства сталкиваются с многочисленными проблемами.

Чтобы поддержать их, ВОЗ на следующей неделе опубликует набор из шести кратких обзоров политики, в которых будут изложены основные действия, которые все правительства могут предпринять для сокращения передачи и спасения жизней.

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Мы надеемся, что страны будут использовать эти сводки для переоценки и корректировки своей политики, чтобы защитить тех, кто подвергается наибольшему риску, лечить тех, кто в этом нуждается, и спасать жизни.

Источник
Всемирная организация здравоохранения
Теги
Коронавирус Covid-19
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