В эту пятницу, 21 июля с 13:00 до 17:00 бесплатные тренинги по оказанию первой помощи состоятся на 12 станциях трех линий киевского метрополитена.

Всех желающих научат определять тяжесть состояния пострадавшего, оказывать первую помощь при массивном кровотечении, нарушении проходимости дыхательных путей, при термических ожогах и тому подобное.

Навыками домедицинской помощи поделятся опытные специалисты и инструкторы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Вот перечень локаций.

На красной линии метрополитена:

Шулявская (промежуточный вестибюль);

Университет (промежуточный вестибюль);

Театральная (переход);

Арсенальная (промежуточный вестибюль).

На синей линии:

Олимпийская (вестибюль, перед турникетами);

Дворец Украина (вестибюль, перед турникетами)

Площадь Украинских Героев (вестибюль, перед турникетами);

Героев Днепра (вестибюль, перед турникетами).

На зеленой линии:

Дорогожичи (промежуточный вестибюль);

Зверинецкая (переход);

Печерская (промежуточный вестибюль);

Позняки (балкон над платформой).

Это только кажется, что полученные знания никогда не пригодятся. Возможно, именно благодаря таким тренингам кому-то удастся спасти жизнь.

Источник: Офіційний портал Києва