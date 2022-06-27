В городской больнице №9 Приморского района Мариуполя на 30 тыс. жителей остались один гинеколог и один терапевт. Что свидетельствует о глубоком кризисе системы здравоохранения в захваченном РФ городе.
Об этом в своему Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
— Оккупационные улучшения медицинской системы выглядят именно так, — констатирует советник мэра.
Как ранее сообщал Петр Андрющенко, в Мариупольскую больницу скорой помощи прибывают медики преимущественно из отсталых регионов РФ в надежде подзаработать в оккупированном украинском городе.
Петр Андрющенко отмечает, что российских врачей влечет в разрушенный российскими войсками город исключительно повышенная заработная плата, которая в несколько раз больше той, которую они получают в России.
Напомним, что оккупация российскими войсками вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Город практически полностью разрушен в результате вражеских обстрелов. Здесь погибли около 22 тыс. мирных жителей. Более 50 тыс. депортированы в РФ и на временно оккупированные территории Донецкой области.
Источник: Петр Андрющенко
Фото: Петр Андрющенко