В городской больнице №9 Приморского района Мариуполя на 30 тыс. жителей остались один гинеколог и один терапевт. Что свидетельствует о глубоком кризисе системы здравоохранения в захваченном РФ городе.

Об этом в своему Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

— Оккупационные улучшения медицинской системы выглядят именно так, — констатирует советник мэра.

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Как ранее сообщал Петр Андрющенко, в Мариупольскую больницу скорой помощи прибывают медики преимущественно из отсталых регионов РФ в надежде подзаработать в оккупированном украинском городе.

Петр Андрющенко отмечает, что российских врачей влечет в разрушенный российскими войсками город исключительно повышенная заработная плата, которая в несколько раз больше той, которую они получают в России.

Напомним, что оккупация российскими войсками вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Город практически полностью разрушен в результате вражеских обстрелов. Здесь погибли около 22 тыс. мирных жителей. Более 50 тыс. депортированы в РФ и на временно оккупированные территории Донецкой области.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Петр Андрющенко