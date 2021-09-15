В США на каждые 500 жителей страны приходится один умерший от коронавируса.

Такова статистика с начала распространения вируса на территории страны.

В то же время США продолжают быть среди лидеров по темпам распространения вируса, а также по количеству летальных исходов.

Согласно последней информации, размещенной на Worldometers, в США от коронавируса в целом умер 682 341 человек.

А количество жителей страны, по данным Бюро переписи населения США, по состоянию на апрель 2020 года было 331,4 млн человек.

Кроме того, в последнее время страна демонстрирует высокие показатели суточного прироста летальных случаев. По последним данным, их было 1 934, за день до этого — 843.

В стране с декабря 2020 года продолжается вакцинация от коронавируса. Уже вакцинировали более 50% населения, но за последний месяц желающих привиться было значительно меньше.

Представители отрасли здравоохранения США продолжают считать иммунизацию лучшим средством защиты от вируса. Они призывают граждан активно делать прививки.