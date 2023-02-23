Последние 26 из 100 новых автомобилей скорой помощи на базе Toyota Land Cruiser J78 прибыли в Украину 21 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Эта партия приобретена и передана Free Ukraine при финансовой поддержке международных партнеров: Canada-Ukraine Foundation – 11 авто, AstraZeneca — 5 авто и посольства Украины в Великобритании — 10 авто, — говорится в сообщении.

В Минздраве рассказали, что уникальные полноприводные внедорожники созданы для работы в сложных условиях и имеют высокую проходимость. Благодаря высокому клиренсу эти автомобили помогут добраться по бездорожью до отдаленных районов для оказания экстренной медицинской помощи.

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Машины просты в техническом обслуживании, имеют большой топливный бак, в связи с чем не требуют дозаправки в пределах 1 000 километров. Дизельный двигатель и отсутствие сложной электроники делают их надежными в использовании.

Проект также имел приоритетное внимание со стороны посольства Украины в Швейцарии в рамках сотрудничества в гуманитарном направлении между странами.

Фото: Минздрав