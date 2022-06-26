Община города Эгенвиль в Канаде провела благотворительный аукцион и собрала 90 тыс. канадских долларов. Вся сумма через платформу UNITED24 будет направлена ​​на медицинскую помощь Украине.

Об этом сообщила прес-служба Минздрава.

Стало известно, что на аукционе было выставлено более 60 лотов: от сертификата на проживание в отеле Оттавы до пищевых продуктов.

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Также была представлена ​​коллекционная марка, автор которой — студентка из Украины, харьковчанка Оксана Маляр. На аукционе такую ​​же марку продали за 1 500 канадских долларов.

На сегодняшний день общая сумма со дня запуска кампании сбора на медицинские нужды через платформу UNITED24 составляет 84,8 млн грн.

— Денежные средства направляются на закупку медицинского обеспечения. Так, недавно Министерство здравоохранения вместе с ГП “Медзакупки Украины” купило 35 транспортных аппаратов искусственной вентиляции легких, — говорится в сообщении.

Отмечается, что новое оборудование уже доставлено в центры экстренной медицинской помощи и катастроф и помогает медикам транспортировать тяжелых пациентов в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях Украины.

В настоящее время Минздрав готовится закупить хирургические рентгеновские установки с C-аркой, которые помогают выявлять осколочные ранения.