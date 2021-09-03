Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

На борьбу с Covid-19: Украина может получить от Всемирного банка $150 млн

3 сентября, 12:43 Ольга Тетеріна
На борьбу с Covid-19: Украина может получить от Всемирного банка $150 млн

Украина может дополнительно получить от Всемирного банка $150 млн на борьбу с коронавирусом и вакцинацию.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в социальных сетях.

— В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел продуктивную встречу с Фадией Саадах, директором Всемирного Банка по человеческому развитию в регионе Европы и Центральной Азии, — отметил он.

По словам министра, они обсудили текущее состояние реализации министерством трех проектов Всемирного банка с общим объемом займа $439,7 млн.

Ляшко получил от банка заверения относительно возможного дополнительного финансирования в размере до $150 млн в случае экстренного реагирования на коронавирус и вакцинацию в Украине.

Глава Минздрава добавил, что ключевой элемент сотрудничества министерства и Всемирного банка – увеличение темпов вакцинации против коронавируса.

Также в рамках сотрудничества со Всемирным банком происходит:

  • финансирование закупки вакцины производства Pfizer/BioNTech;
  • закупка холодильного оборудования для учреждений здравоохранения первичного звена, которое усовершенствует холодовую цепь логистики вакцин;
  • дополнительное оснащение лабораторий оборудованием и тест-системами;
  • серо-эпидемиологическое исследование для изучения серопозитивности относительно коронавируса;
  • работа национального контакт-центра по вопросам противодействия распространению Covid-19;
  • серия тренингов для медиков и другие меры.
Читайте также:

Как будут работать киевские школы во время карантина

Кроме того, от США Украина получит $12,8 млн для борьбы с Covid-19. Виктор Ляшко обсудил с USAID детали указанной помощи.

Они достигли соглашения о срочном инициировании расширенной поддержки Агентства США для усиления кампании вакцинации против Covid-19 и развития медицинской системы в Украине.

Источник: Виктор Ляшко

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Теги
Віктор Ляшко , Коронавірус Covid-19 , Світовий банк
Знайшли помилку в тексті?
Помилка