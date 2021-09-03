Украина может дополнительно получить от Всемирного банка $150 млн на борьбу с коронавирусом и вакцинацию.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в социальных сетях.

— В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел продуктивную встречу с Фадией Саадах, директором Всемирного Банка по человеческому развитию в регионе Европы и Центральной Азии, — отметил он.

По словам министра, они обсудили текущее состояние реализации министерством трех проектов Всемирного банка с общим объемом займа $439,7 млн.

Ляшко получил от банка заверения относительно возможного дополнительного финансирования в размере до $150 млн в случае экстренного реагирования на коронавирус и вакцинацию в Украине.

Глава Минздрава добавил, что ключевой элемент сотрудничества министерства и Всемирного банка – увеличение темпов вакцинации против коронавируса.

Также в рамках сотрудничества со Всемирным банком происходит:

финансирование закупки вакцины производства Pfizer/BioNTech;

закупка холодильного оборудования для учреждений здравоохранения первичного звена, которое усовершенствует холодовую цепь логистики вакцин;

дополнительное оснащение лабораторий оборудованием и тест-системами;

серо-эпидемиологическое исследование для изучения серопозитивности относительно коронавируса;

работа национального контакт-центра по вопросам противодействия распространению Covid-19;

серия тренингов для медиков и другие меры.

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Кроме того, от США Украина получит $12,8 млн для борьбы с Covid-19. Виктор Ляшко обсудил с USAID детали указанной помощи.

Они достигли соглашения о срочном инициировании расширенной поддержки Агентства США для усиления кампании вакцинации против Covid-19 и развития медицинской системы в Украине.

Источник: Виктор Ляшко