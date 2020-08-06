На фрегате F130 Гетьман Сагайдачный выявлен случай коронавируса.
3 августа у моряка судна подтвердился диагноз коронавируса.
Командование военно-морской базы Юг изолировало всех контактных с ним лиц.
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Около 30 моряков разместили в вертолетном ангаре фрегата.
Также подозрение на Covid-19 есть у моряка со спасательного корабля Олександр Охрименко.
Вспышка коронавируса в общежитии КПИ
26 июля в Институте спецсвязи и защиты информации Национального технического университета КПИ им. Игоря Сикорского зафиксирована вспышка коронавируса.
В одном из общежитий 52 случая Covid-19.