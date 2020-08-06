6 августа 2020, 12:51 Юлія Клєцова

На фрегате F130 Гетьман Сагайдачный выявлен случай коронавируса. 3 августа у моряка судна подтвердился диагноз коронавируса. Командование военно-морской базы Юг изолировало всех контактных с ним лиц. Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19 Около 30 моряков разместили в вертолетном ангаре фрегата. Также подозрение на Covid-19 есть у моряка со спасательного корабля Олександр Охрименко. Вспышка коронавируса в общежитии КПИ 26 июля в Институте спецсвязи и защиты информации Национального технического университета КПИ им. Игоря Сикорского зафиксирована вспышка коронавируса. В одном из общежитий 52 случая Covid-19.

Источник Думская

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