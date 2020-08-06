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На фрегате Гетьман Сагайдачний зафиксирована вспышка Covid-19 – СМИ

6 августа 2020, 12:51
Юлія Клєцова
На фрегате Гетьман Сагайдачний зафиксирована вспышка Covid-19 – СМИ

На фрегате F130 Гетьман Сагайдачный выявлен случай коронавируса.

3 августа у моряка судна подтвердился диагноз коронавируса.

Командование военно-морской базы Юг изолировало всех контактных с ним лиц.

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Около 30 моряков разместили в вертолетном ангаре фрегата.

Также подозрение на Covid-19 есть у моряка со спасательного корабля Олександр Охрименко.

Вспышка коронавируса в общежитии КПИ

26 июля в Институте спецсвязи и защиты информации Национального технического университета КПИ им. Игоря Сикорского зафиксирована вспышка коронавируса.

В одном из общежитий 52 случая Covid-19.

Источник
Думская
Теги
Коронавирус Covid-19 , Одесса
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