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На фронт из Львова передали семь бронированных машин скорой помощи

1 мая 2022, 14:04
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
На фронт из Львова передали семь бронированных машин скорой помощи
Львовские медики передали на передовую семь бронированных машин скорой помощи, подаренных зарубежными партнерами.

— Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил от зарубежных благотворителей семь автомобилей скорой помощи PINZGAUER. Бронированные полноприводные транспортные средства львовяне передадут в распоряжение медицинско-военных подразделений на востоке Украины.

Компания-производитель Venari Group сразу оборудовала салоны автомобилей как реанимобили, кроме того, эти скорые могут перевозить одновременно двух или трех пациентов.

львів

Львовская ОГА

Современные машины скорой были получены благодаря сотрудничеству Министерства здравоохранения Украины, посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, при поддержке украинского благотворительного фонда.

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Также через львовян были переданы 32 тыс. турникетов и кровоостанавливающих бандажей. Эти кровоостанавливающие средства были распределены между другим подразделениям экстренной медицинской помощи.

Источник: Львовский облсовет

Фото: Львовский облсовет

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