10-летний Богдан Скиданчук умер в нейрохирургическом отделении городской больницы 11 августа. Во время операции.

Причиной смерти во врачебном свидетельстве о смерти назван перелом костей черепа и лица. К смерти привели “отек-набухание и компрессия головного мозга”.

Мальчик лежал в отделении четыре дня. Его привезли родители после того, как во время тренировки дома ребенку на голову упала штанга. Внешних признаков не было, но ребенок жаловался на сильную головную боль.

Родители мальчика утверждают, что врачи не оказали ему необходимой помощи. Предложили только Нурофен.

Десятилетний Богдан в больнице постоянно спал, время от времени просыпался и разговаривал со своей крестной матерью Еленой Берестовой.

— Ребенок понимал, где находится, помнил, что с ним произошло. То есть, не было ни потери сознания, ни потери памяти, — вспоминает Берестова.

Когда мальчик хотел повернуться на бок, женщина заметила, что не двигается рука. Травматолог, которого позвали к больному, сказал, что это не связано с травмой.

Все это известно со слов Берестовой, врачи же все отрицают.

Мать ребенка Татьяна Скиданчук добавила, что Нурофен сыну не помогал, головная боль не проходила, ребенок мучился.

— Меня спросили, есть ли у меня Димедрол, сказала, что побегу куплю, если надо, — говорит Татьяна.

По ее словам, врачи сказали, что бежать не надо, вколют свой.

Буквально сразу после укола тело Богдана начало покрываться пятнами.

— Ребенка взяли в операционную, мы написали разрешение на трепанацию черепа, чтобы снизить внутричерепное давление, — вспоминает мать.

Отец Богдана Роман говорит, после операции сын в сознание так и не пришел.

Заместитель главного врача по хирургической работе Игорь Дундюк убеждает, что персонал больницы делал все по протоколу, хотя, как выяснилось, сам на работе в это время не был.

— Среди ночи вызвали нейрохирурга, завотделением, собрали консилиум. Убеждали родителей два-три часа, что мальчику нужна операция. Возможно, было упущено время, — уверяет Дундюк.

Родители написали заявление в полицию.

По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшего тяжкие последствия для ребенка, начато досудебное расследование.

Полицейские в рамках уголовного производства проводят все необходимые следственные действия и устанавливают обстоятельства происшествия.

Источник и фото: Суспільне Рівне