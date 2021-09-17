В Харьковской области штамм коронавируса Дельта подтвердили у пациентов областной детской инфекционной больницы.

Об этом сообщила директор областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота в эфире программы Сегодня. Главное.

— Буквально вчера детская инфекционная больница в своей вирусологической лаборатории подтвердила циркуляцию штамма Дельта. До этого подтверждала лаборатория нашего учреждения и референс-лаборатории в Киеве, — отметила она.

Опасный вариант зафиксировали у десяти детей. По словам Махоты, с начала учебного года в Харьковской области возросло количество больных детей. Например, в сентябре коронавирусом заболели 123 ребенка. Также такой диагноз подтвердили у 47 педагогов.

Она добавила, что в сентябре около 7% детского населения находится в общей структуре заболеваемости. А в начале августа этот показатель был 3,5%.

Сейчас из-за увеличения случаев Covid-19 в Харьковской области на карантине 91 класс и два детских сада.

Кроме того, в регионе увеличилось количество госпитализаций пациентов с коронавирусом. За последние сутки их было почти 140.

Сейчас в больницах для людей с коронавирусом находится 947 пациентов. Среди них лишь 3,5% пациентов получили прививку от Covid-19. Подробнее о ситуации с Covid-19 в Харьковской области — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Суспільне