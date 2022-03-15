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В Харьковской области эвакуируют 300 человек из Оскольского психоневрологического интерната

15 марта 2022, 16:54
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
евакуація
Источник: Depositphotos

В Харьковской области продолжается эвакуация подопечных и персонала Оскольского психоневрологического интерната в Изюмском районе.

— 300 человек размещены в автобусах, следующих по согласованному зеленому коридору, — сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеэфире. – Интернат сейчас полностью разрушен.

Маршрут эвакуации пролегает из Оскола через Яцкивку, Александровку, Сосновое в Святогорск, а затем на Богородичное и Славянск.

В эвакуационных колоннах разрешено движение частного транспорта.

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Олег Синегубов также подчеркнул, что наиболее напряженным регионом области является Изюм. В настоящее время власти согласуют с Офисом президента коридор для ввоза в город гуманитарного груза.

В некоторых городах Харьковской области российские агрессоры не пропускают гуманитарные конвои. А ведь волонтерам удается прорываться туда под пулями врага.

Теги
Війна в Україні , Евакуація
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