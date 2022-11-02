В Департаменте здравоохранения Харьковской ОВ сообщили, что в регионе по сравнению с прошлым годом на 20% возросло количество пациентов с инсультом. В течение года здесь зарегистрировано 1 152 случая.

Кроме того, отмечается, что возраст таких больных уменьшился, то есть инсульт значительно помолодел.

— Инсульт становится моложе с каждым годом. На сегодняшний день мы имеем 70% пациентов, которым только исполнилось 55 лет, но имеем такие же случаи, когда пациентам даже 20, 30 лет, — рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения ХОВА Жанна Овчарова.

Симптомы инсульта – головокружение, нарушение координации движений, резкое изменение тембра голоса и онемение конечностей. Врачи призывают своевременно реагировать на такие проявления и обращаться в Центр экстренной медицины и медицины катастроф.

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— Чем раньше скорая доставит в больницу больного с нарушением мозгового кровообращения или с подозрением на это состояние, тем быстрее будет оказана помощь и она будет гораздо эффективнее, — отметил заведующий нейрохирургическим отделением одного из медучреждений Харькова Юрий.

Если пациент получит помощь в первые часы, то с большой вероятностью он избежит инвалидизации и вернется в нормальную жизнь.

Причинами инсульта могут стать хронические заболевания, травмы, малоподвижный образ жизни и неправильное питание. Чтобы предотвратить инсульт, следует проходить регулярное обследование у профильных врачей.

Пациентам с диагностированным инсультом оказывают помощь в четырех медучреждениях Харькова и районных больницах области. На сегодняшний день врачи выделяют три вида инсультов:

Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу – это следствие закупорки какого-либо из сосудов, обеспечивающих головной мозг.

Острое нарушение по геморрагическому типу – это кровоизлияние в вещество головного мозга вследствие разрыва некой аневризмы, сосуды, обеспечивающие кровообращение головного мозга.

Субарахноидальное кровоизлияние, то есть когда кровь выливается под оболочки головного мозга.

Источник: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА