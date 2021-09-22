В Харьковской области у 99% госпитализированных с коронавирусом детей подтвердили штамм Дельта.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Максим Хаустов во время брифинга.

По его словам, детская инфекционная больница заполнена на 43%. Там лечатся 127 детей, из которых у 99% обнаружили штамм Дельта.

— Действительно, у этого штамма такая особенность, что многие заболевшие – дети, — отметил Хаустов.

Директор также добавил, что медицинские учреждения первой волны уже заполнены на 46%. По состоянию на 21 сентября там было 1 372 пациента.

Он отметил, что среди всех Covid-больных вакцинированы от коронавируса только 4%. Они переносят заболевание в легкой форме. По словам врачей, у невакцинированных людей после инфицирования резко нарастают побочные осложнения. А вот у вакцинированных наблюдают легкое течение.

Директор областной клинической больницы Владимир Ярош также утверждает, что в его учреждении находится 153 пациента (всего есть 240 коек). Из них только 16 были вакцинированы, а один человек, который получил прививку, с осложнениями лежит в реанимации.

По состоянию на 21 сентября в Харьковской области подтвердили 774 новых случаев коронавируса за сутки. Всего в Украине зафиксировали 6 754 Covid-больных.

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