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На холоде и в сырости: во Ивано-Франковске больные люди часами стоят в очередях на ПЦР-тест

28 января 2022, 14:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
холод
Источник: Depositphotos

Патовая ситуация сложилась на сегодня в Ивано-Франковске. Здесь образовались огромные многочасовые очереди в пункты ПЦР-тестирования. На холоде и в сырости стоят в основном те, кто плохо себя чувствует.

Резкий скачок заболеваемости на Covid-19, которые наблюдается не только в областном центре, но и во всем регионе, спровоцировал массовые обращения людей в поликлиники с жалобами на самочувствие.

У поликлиник же есть четкое указание Минздрава: пациентов с признаками респираторных заболеваний следует в обязательном порядке направлять на ПЦР-тестирование.

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А поскольку количество таких пациентов увеличилось в разы, пункты по забору биоматериала для тестирования на коронавирус не в состоянии оперативно справляться с наплывом желающих сделать анализ.

— Очереди действительно большие, но обслуживают до последнего пациента, — уверяют в городском КНП Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи.

Прикарпатье находится в красной зоне эпидемической опасности и имеет самый высокий показатель по количеству новых случаев Covid-19. За минувшие сутки, 27 января, коронавирус был диагностирован у 2 807 прикарпатцев, шесть человек умерли.

Как сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, на сегодня шесть областей Украины демонстрируют тревожные Covid-показатели, поэтому они могут перейти в красную зону карантина.

Источник: Galka

Теги
Ивано-Франковск , Івано-Франківська область , Коронавирус Covid-19 , тестування
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