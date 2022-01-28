Патовая ситуация сложилась на сегодня в Ивано-Франковске. Здесь образовались огромные многочасовые очереди в пункты ПЦР-тестирования. На холоде и в сырости стоят в основном те, кто плохо себя чувствует.

Резкий скачок заболеваемости на Covid-19, которые наблюдается не только в областном центре, но и во всем регионе, спровоцировал массовые обращения людей в поликлиники с жалобами на самочувствие.

У поликлиник же есть четкое указание Минздрава: пациентов с признаками респираторных заболеваний следует в обязательном порядке направлять на ПЦР-тестирование.

А поскольку количество таких пациентов увеличилось в разы, пункты по забору биоматериала для тестирования на коронавирус не в состоянии оперативно справляться с наплывом желающих сделать анализ.

— Очереди действительно большие, но обслуживают до последнего пациента, — уверяют в городском КНП Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи.

Прикарпатье находится в красной зоне эпидемической опасности и имеет самый высокий показатель по количеству новых случаев Covid-19. За минувшие сутки, 27 января, коронавирус был диагностирован у 2 807 прикарпатцев, шесть человек умерли.

Как сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, на сегодня шесть областей Украины демонстрируют тревожные Covid-показатели, поэтому они могут перейти в красную зону карантина.

Источник: Galka