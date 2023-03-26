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На Кировоградщине медики зафиксировали смерть от тропической малярии

26 марта 2023, 14:26
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
малярія
Источник: Depositphotos

В Светловодске Кировоградской области зафиксирован первый в этом регионе случай смерти от тропической малярии. Жертвой инфекционной болезни стал гражданин Германии, который временно проживал в городе.

Информацию о летальном исходе подтвердила главный санитарный врач области Надежда Оперчук.

Выяснилось, что иностранец ездил на Рождество в Республику Уганда, где помогал в местной больнице. 26 января 2023 года вернулся в Украину. В этот день у него ухудшилось самочувствие – появилась слабость, потеря аппетита, повысилась температура до 38 градусов, лихорадка.

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— 11 февраля мужчину госпитализировали в инфекционное отделение Светловодской больницы с подозрением на малярию, — рассказал директор медицинского учреждения Сергей Савич.

По словам медика, у пациента возникли проблемы с сердцем. Согласно кардиограмме, у него начинался инфаркт. После проведенного анализа подтвердился предварительный диагноз малярии.

— У мужчины была сильная интоксикация организма, очень снизился гемоглобин. Его подсоединили к кислороду, — объяснил Сергей Савич.

По словам Надежды Оперчук, 12 февраля больного перевели на лечение в город Кременчуг Полтавской области, потому что там были противомалярийные лекарства. 24 февраля гражданин Германии скончался. Был ли он привит против малярии, неизвестно.

Источник
Общественное
Теги
Кіровоградська область Малярія Смерть
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