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На круизном судне, зашедшем в порт Сиднея, 800 случаев Covid-19

12 ноября 2022, 16:19
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Сидней
Источник: Pexels

Круизный лайнер, пришвартовавшийся в Сиднее, Австралия, имеет на борту около 800 пассажиров, больных Covid-19.

Круизный лайнер Majestic Princess прибыл в Circular Quay из Новой Зеландии.

Около 4,6 тыс. пассажиров и членов экипажа находились на борту судна, когда оно причалило, то есть примерно каждый пятый был болен Covid-19.

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Эта вспышка напоминает вспышку Covid-19 на круизном лайнере Ruby Princess в начале 2020 года, когда по крайней мере 900 человек дали положительный результат, а 28 умерли.

Маргерит Фицджеральд, президент круизного оператора Carnival Australia, сказала, что большое количество случаев стало проявляться примерно в середине 12-дневного путешествия.

По ее словам, все случаи были либо бессимптомными, либо с легкими симптомами.

По ее словам, персонал будет помогать всем гостям, получившим положительный результат. Будет организован доступ к частному транспорту и проживанию для завершения периода изоляции. Корабль вскоре отправится в Мельбурн.

Отвечая на вопрос о сравнении Majestic Princess и Ruby Princess, также принадлежащих одному оператору, госпожа Фицджеральд ответила: “С тех пор мы как сообщество узнали много, гораздо больше о Covid-19.”

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Вспышка произошла на фоне роста случаев Covid по всей Австралии. В Новом Южном Уэльсе за семь дней до пятницы было обнаружено 19,8 тыс. новых случаев.

Источник
ВВС
Теги
Коронавирус Covid-19
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