В Украине правоохранители разоблачили и ликвидировали подпольную типографию по изготовлению поддельных Covid-19 сертификатов.

Трое жителей Киевщины арендовали квартиру, в которой оборудовали подпольную типографию, где изготовляли поддельные медицинские документы – сертификаты о вакцинации от Covid-19 и отрицательные ПЦР-тесты.

Злоумышленники размещали объявления о своих услугах в специально созданном Telegram-канале, а готовые поддельные документы посылали заказчикам по почте.

Во время обысков в помещениях типографии и по месту жительства участников группы изъята компьютерная и оргтехника, более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, бланки строгой отчетности медицинских учреждений, а также денежные средства.

Решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении в мошенничестве и подлоге официальных документов (ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие причастные лица.

Чаще всего правоохранители выявляют фальшивые свидетельства о вакцинации от коронавирусной инфекции при пересечении украинцами границы.