В первый день нового года на Киевщине умерла восьмилетняя Анита. Врачи утверждают, что вследствие молниеносного развития вирусной инфекции, которая поразила легкие и сердце. Родные считают, что виноваты медики.

Девочка заболела за несколько дней до Нового года. По словам мамы Аниты, врач, которого вызвали домой, сказал, что это обычная простуда.

Перед Новым годом у девочки подскочила температура и началась рвота. Семья вызвала скорую.

— Врачи поставили капельницу, она начала со мной говорить, тошнота прошла, живот не болел. Девушки говорили, куда ее везти, ребенок тяжелый — выбирали или Бровары, или Борисполь, а диспетчер почему-то сказал везти в Березанское отделение, — рассказывает мать Аниты Дарья Дуда.

Девочку привезли в городскую больницу Березани около часа ночи. Медики угрозы жизни ребенка не увидели: дыхание нормальное, температура тоже. Решили понаблюдать до утра.

Когда состояние девочки ухудшилось, она потеряла сознание. Отказали легкие, а потом сердце, говорят медики. Реанимационные действия не помогли.

— Это молниеносная форма вирусной инфекции, которая за собой повлекла, еще раз хочу сказать, повреждение сердечно-сосудистой и легочной системы. Когда есть пораженная сердечная мышца, то определенные лекарства, которые действуют на сердце, просто не работают, — сказал медицинский директор Березанской городской больницы Юрий Вусятицкий.

Но родственники уверены — виноваты врачи, которые не сделали элементарного.

— Осматривали не те врачи, не сделали анализов, — жалуется мать Аниты Дарья Дуда.

Причиной смерти считают пневмонию и воспаление сердца. Их якобы вызвал вирус. Лечили правильно, утверждает главный врач.

— Врачебная ошибка в чем, скажите, пожалуйста? Непонятно, что вызвало такое тяжелое течение и быструю гибель, буквально в течение 3-4 дней. Или все же развитие как осложнение какого-то вируса, или как следствие, что была рвота в течение последних суток, — отметил директор Березанской городской больницы Владимир Луценко.

Правильно ли действовали медики и почему ребенка отвезли в больницу только на третий день болезни, выясняет полиция.

— Будет в дальнейшем проведена полная судебно-медицинская экспертиза, а также изъятие всей медицинской документации, которая была связана с лечением именно этого ребенка, — сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова. — Только по результатам экспертизы можно будет окончательно утверждать, что стало причиной гибели ребенка, и есть ли в этом какая-то роль врачей.

Если расследование подтвердит вину медиков, им грозит до трех лет тюрьмы.

Аниту похоронили 5 января рядом с прабабушкой и прадедушкой.