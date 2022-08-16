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На Киевщине выявили случай заболевания лихорадкой Западного Нила: симптомы, пути передачи

16 августа 2022, 16:43
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
комар
Источник: Depositphotos

В Броварах Киевской области впервые в этом году официально подтвержден случай заболевания лихорадкой Западного Нила. Инфекция передается через укусы комаров.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора районного филиала центра контроля и профилактики болезней Василий Сыч.

По его словам, лихорадку Западного Нила выявили у женщины пенсионного возраста, которая имела ряд хронических заболеваний. Она была госпитализирована.  

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Как отметил Василий Сыч, в прошлом году в Украине зафиксировали пять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила, из них три — на Киевщине.

По информации Центра профилактики и контроля заболеваемости США, вирус Западного Нила передается людям из-за укуса инфицированного комара. Сезон начинается летом и продолжается до осени. При этом инфицированный человек не заразен.

Отмечается, что вакцин и лекарств против лихорадки нет. Большинство инфицированных не испытывают симптомов болезни.

Приблизительно у одного из пяти заразившихся развивается лихорадка, которую сопровождают головные боли, боли в теле, суставах, рвота, диарея или сыпь.

Приблизительно у одного из 150 пациентов вирус может вызвать серьезную, а иногда смертельную болезнь.

Симптомы тяжелой стадии болезни:

  • высокая температура;
  • головная боль;
  • дезориентация;
  • кома;
  • дрожь;
  • судороги;
  • мышечная слабость;
  • потеря зрения;
  • онемение;
  • паралич.

Отмечается, что лучший способ профилактики лихорадки Западного Нила – защитить себя от укусов комаров: ставить на окна противомоскитные сетки, проводить дезинсекцию, использовать средства против насекомых, а находясь на природе, носить рубашки с длинными рукавами и брюки.

Источник
Украинская правда
Теги
Киевская область Комарі хвороби
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