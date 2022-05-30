Во Львовской области был зафиксирован очередной укус змеи. В этот раз пострадал 42-летний житель села Волче Самборского района.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины Львовской области. Его госпитализировали вечером 29 мая в реанимацию Турковской больницы.

У мужчины диагностировали укус змеи левого берцового стопочного сустава. Состояние потерпевшего – средней тяжести.

Сейчас смотрят

Кроме того, от укуса змеи пострадала 81-летняя женщина из Стрыйского района. Ее уже госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Спасатели призывают быть осторожными в лесу или на природе, особенно в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. В лес лучше обувать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит.

Во время встречи со змеей не следует паниковать, приближаться к ней и делать резкие движения. Лучше спокойно и осторожно отойти. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров.

Недавно власти Львовской области предупреждали об опасности из-за потепления и появления змей. Как оказать первую помощь при укусе змеи – читайте в материале Факты ICTV.