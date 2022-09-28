В одном из детских домов-интернатов во Львовской области, где находятся люди с инвалидностью с детства, зарегистрирована вспышка дифтерии, сообщает главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Заболевание выявлено у семерых воспитанников заведения во время проведения планового профилактического обследования.

Всех их госпитализировали во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу.

Сейчас смотрят

– Работники Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины отобрали материал для бактериологического обследования у 165 контактных лиц, провели эпидемиологическое расследование, – сообщает Кузин. — Уже сегодня – экстренно вакцинировано более 100 детей и взрослых этого заведения.

Вакцинация проводится по эпидемическим показаниям, чтобы не позволить инфекции распространяться среди обитателей интерната.

Кроме того, Львовщина имеет достаточное количество дифтерийного анатоксина, который при необходимости может быть применен для лечения.

— Дифтерия — опасное инфекционное заболевание, — подчеркнул главный санитарный врач. — Оно преимущественно характеризуется местным воспалением слизистых ротоглотки, дыхательных путей и явлениями общей интоксикации. Для этой болезни характерно образование в горле пленок, которые могут затруднять дыхание.

Дифтерия также может вызвать поражение сердечно-сосудистой и нервной систем, почек и в 20% случаев приводит к летальным исходам.

Единственным способом защиты от дифтерии является вакцинация, напоминает Кузин.

В Украине, согласно Национальному календарю профилактических прививок, вакцинацию от дифтерии осуществляют в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 16 лет.

После этого прививки повторяют каждые 10 лет: в 26, 36, 46 лет и т.д.

Когда возникает вспышка инфекции, проводят экстренную иммунизацию. Ее должны получить все контактные лица, которые:

раньше не болели дифтерией;

не имеют прививок от дифтерии вообще;

прошли неполный курс прививок;

получили прошлую плановую прививку более года назад.

Главный государственный врач Игорь Кузин призвал родителей проверить вакцинальный статус детей и свой собственный. Если необходимая прививка не сделана в срок, нужно обратиться к семейному врачу или, если переместились из-за войны, — в ближайшее учреждение здравоохранения, которое оказывает первичную медицинскую помощь. Такие прививки безвозмездны.

Источник: Ігорь Кузин