Специалисты одного из лечебных учреждений Днепра спасли от ампутации тяжело раненую руку украинского защитника. Об этом на своей странице в Facebook написали сотрудники Департамента здравоохранения Днепропетровской области.
— Он услышал громкий взрыв и шквал обломков обрушился на него. Куски снаряда пронзили его тело. В бою 30-летний Николай (имя изменено) получил тяжелую травму кисти и ранения грудной клетки и бедра, — пишут сотрудники Департамента.
По их словам, солдат мог потерять руку, однако врачи успели вовремя. Молодой мужчина перенес три тяжелые операции. Врачи делали все возможное, чтобы не упустить ни минуты.
— Благодаря уникальной методике, которую используют наши специалисты, удалось восстановить конечность и потратить на операции вдвое меньше времени, — говорится в сообщении.
Отмечается, что хирурги делали несколько процессов одновременно и получили впечатляющий результат. Такую практику днепровских врачей уже оценили специалисты за рубежом.
Сообщается, что когда состояние Николая нормализовалось, он отправился на реабилитацию в другой город.
Сейчас военный уже вернулся на фронт, продолжает бороться за Украину и искренне благодарит медиков, которые боролись за его здоровье.