Специалисты одного из лечебных учреждений Днепра спасли от ампутации тяжело раненую руку украинского защитника. Об этом на своей странице в Facebook написали сотрудники Департамента здравоохранения Днепропетровской области.

— Он услышал громкий взрыв и шквал обломков обрушился на него. Куски снаряда пронзили его тело. В бою 30-летний Николай (имя изменено) получил тяжелую травму кисти и ранения грудной клетки и бедра, — пишут сотрудники Департамента.

По их словам, солдат мог потерять руку, однако врачи успели вовремя. Молодой мужчина перенес три тяжелые операции. Врачи делали все возможное, чтобы не упустить ни минуты.

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— Благодаря уникальной методике, которую используют наши специалисты, удалось восстановить конечность и потратить на операции вдвое меньше времени, — говорится в сообщении.

Отмечается, что хирурги делали несколько процессов одновременно и получили впечатляющий результат. Такую практику днепровских врачей уже оценили специалисты за рубежом.

Сообщается, что когда состояние Николая нормализовалось, он отправился на реабилитацию в другой город.

Сейчас военный уже вернулся на фронт, продолжает бороться за Украину и искренне благодарит медиков, которые боролись за его здоровье.

Источник: Департамент здравоохранения Днепропетровской ОВА