Волонтеры эвакуационного поезда, организованного международной организацией Врачи без границ, каждый день слышат полные драматизма истории своих пациентов.

Как, например, историю этой пожилой женщины, которая ехала в поезде с мужем, который имеет тяжелую инвалидность. Из соображений безопасности собеседница просила не называть ее имени.

…Вместе с мужем она жила в небольшом, красивом, с опрятными улочками селе в Луганской области. Практически к каждой хате были подведены водопровод, газ и электричество.

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До начала полномасштабного вторжения российских войск в селе жили около 500 человек. На сегодня их осталось не больше 50.

В доме нашей семьи разбиты все окна, ворота изрешечены пулями и осколками. Полностью уничтожен сад.

Женщина рассказывает, что еще в прошлом году социальные службы выделили для практически полностью парализованного мужа специальную функциональную кровать.

Из нее женщина и соорудила импровизированное укрытие из одеял. В начале войны, когда стреляли относительно далеко, сама пряталась под этой кроватью. И кричала от страха и ужаса каждый раз, когда раздавался взрыв.

Позже, когда война уже ворвалась в село, пряталась в подвале соседей. Мужа оставляла в хате, потому что не было сил тащить его в укрытие. Поэтому каждый раз с замираем сердца возвращалась домой, боясь увидеть самое страшное.

Однажды в окно залетел осколок и порезал мужу ногу. Неглубоко. Но было очень горько от того, что в это время он был совсем один.

А несколькими днями позже женщина стала свидетельницей того, как на дом ее соседки, в подвале которого прятались около 11 человек, упали две бомбы.

— Я стояла у окна как вкопанная, хотя знала, что надо прятаться. Я не могла не смотреть. Я просто не могла поверить, что от этого двухэтажного здания ничего не осталось – только руины, под которыми 11 человек, — вспоминает она.

Поскольку спецтехники не было, из-под завалов удалось извлечь только троих, из которых одна девушка погибла. Что стало с остальными, никто не знает. Но догадывается…

В еще одном соседнем доме во время обстрела вспыхнул пожар. Хозяин хаты сгорел внутри. Его тело так и не нашли.

По словам женщины, самое страшное было потерять связь с родными, когда отключили электричество и телефонную сеть.

А потом соседи предложили семье спросить военных, не смогут ли их вывести. Те дали пять минут на сборы. Занесли мужа в грузовик. В нем же разместили еще одну пожилую пару.

Солдаты привезли людей в соседний город, где оставили их в сыром и холодном подвале старой школы. В конце концов, оттуда эвакуировали в Днепр.

Женщина рассказала, что ее дочь оказалась в Польше. Сейчас она заканчивает курсы польского языка и просит родителей приехать к ней. Говорит, что люди там приветливы и хорошо заботятся о беженцах.

Но собеседница волонтеров очень боится, что не сможет вернуться в родное село, если оставит свою страну. Ведь здесь — ее дом, ее судьба, вся ее жизнь.

Источник: Врачи без границ

Фото: Врачи без границ