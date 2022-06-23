Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

На месте дома — руины, а под ними 11 человек: история пациентки Врачей без границ с Луганщины

23 июня 2022, 17:53
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медицинский поезд

Волонтеры эвакуационного поезда, организованного международной организацией Врачи без границ, каждый день слышат полные драматизма истории своих пациентов.

Как, например, историю этой пожилой женщины, которая ехала в поезде с мужем, который имеет тяжелую инвалидность. Из соображений безопасности собеседница просила не называть ее имени.

Вместе с мужем она жила в небольшом, красивом, с опрятными улочками селе в Луганской области. Практически к каждой хате были подведены водопровод, газ и электричество.

Сейчас смотрят
Читайте также:
потяг Лікарі без кордонівМладшему 6 лет, самому старшему – 92. Более 650 пациентов эвакуировали Врачи без границ из горячих точек

До начала полномасштабного вторжения российских войск в селе жили около 500 человек. На сегодня их осталось не больше 50.

В доме нашей семьи разбиты все окна, ворота изрешечены пулями и осколками. Полностью уничтожен сад.

Женщина рассказывает, что еще в прошлом году социальные службы выделили для практически полностью парализованного мужа специальную функциональную кровать.

Из нее женщина и соорудила импровизированное укрытие из одеял. В начале войны, когда стреляли относительно далеко, сама пряталась под этой кроватью. И кричала от страха и ужаса каждый раз, когда раздавался взрыв.

Позже, когда война уже ворвалась в село, пряталась в подвале соседей. Мужа оставляла в хате, потому что не было сил тащить его в укрытие. Поэтому каждый раз с замираем сердца возвращалась домой, боясь увидеть самое страшное.

Однажды в окно залетел осколок и порезал мужу ногу. Неглубоко. Но было очень горько от того, что в это время он был совсем один.

А несколькими днями позже женщина стала свидетельницей того, как на дом ее соседки, в подвале которого прятались около 11 человек, упали две бомбы.

Я стояла у окна как вкопанная, хотя знала, что надо прятаться. Я не могла не смотреть. Я просто не могла поверить, что от этого двухэтажного здания ничего не осталось – только руины, под которыми 11 человек, — вспоминает она.

Поскольку спецтехники не было, из-под завалов удалось извлечь только троих, из которых одна девушка погибла. Что стало с остальными, никто не знает. Но догадывается…

В еще одном соседнем доме во время обстрела вспыхнул пожар. Хозяин хаты сгорел внутри. Его тело так и не нашли.

По словам женщины, самое страшное было потерять связь с родными, когда отключили электричество и телефонную сеть.

А потом соседи предложили семье спросить военных, не смогут ли их вывести. Те дали пять минут на сборы. Занесли мужа в грузовик. В нем же разместили еще одну пожилую пару.

Солдаты привезли людей в соседний город, где оставили их в сыром и холодном подвале старой школы. В конце концов, оттуда эвакуировали в Днепр.

Женщина рассказала, что ее дочь оказалась в Польше. Сейчас она заканчивает курсы польского языка и просит родителей приехать к ней. Говорит, что люди там приветливы и хорошо заботятся о беженцах.

Но собеседница волонтеров очень боится, что не сможет вернуться в родное село, если оставит свою страну. Ведь здесь — ее дом, ее судьба, вся ее жизнь.

Источник: Врачи без границ

Фото: Врачи без границ

Теги
Війна в Україні волонтер Луганська область Медики
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь