Поселок Березнеговатое Баштанского района Николаевской области деоккупировали в прошлом году. И 9-летний Владислав, в обязанности которого входило пасти корову, не имел никакого страха. Оккупантов уже нет, значит бояться нечего.
Мама, конечно, предупреждала: Будь осторожным. Но кто в таком возрасте прислушивается к предостережениям. Мальчик выбирал для коровы самые сочные пастбища.
И вдруг… взрыв! Животное погибло на месте. А мальчика посекло осколками.
Три недели медики Николаевской областной детской больницы боролись за жизнь Владислава.
Профессионализм врачей плюс оборудование, приобретенное на средства фандрейзинговой платформы United24, спасли маленькому пастушку жизнь.
Использовали и детский аппарат искусственной вентиляции легких, и анестезиологический аппарат.
— Эти аппараты особенно актуальны, когда пациент имеет минно-взрывную травму, контузию легких, тяжелую травму органов грудной полости, — рассказывает главный врач Николаевской областной детской больницы Александр Плиткин.
Через монитор контролировали гемодинамику: давление, пульс, сатурацию у Владислава. Он был под полным контролем врачей. И смог вернуться к жизни.