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На Николаевщине мальчик подорвался на мине, спасли благодаря аппаратам, предоставленным United 24

20 мая 2023, 17:34
Валентина Андрейко журналіст
лікарня пацієнт
Источник: Pixabay

Поселок Березнеговатое Баштанского района Николаевской области деоккупировали в прошлом году. И 9-летний Владислав, в обязанности которого входило пасти корову, не имел никакого страха. Оккупантов уже нет, значит бояться нечего.

Мама, конечно, предупреждала: Будь осторожным. Но кто в таком возрасте прислушивается к предостережениям. Мальчик выбирал для коровы самые сочные пастбища.

И вдруг… взрыв! Животное погибло на месте. А мальчика посекло осколками.

Три недели медики Николаевской областной детской больницы боролись за жизнь Владислава.

Профессионализм врачей плюс оборудование, приобретенное на средства фандрейзинговой платформы United24, спасли маленькому пастушку жизнь.

Использовали и детский аппарат искусственной вентиляции легких, и анестезиологический аппарат.

— Эти аппараты особенно актуальны, когда пациент имеет минно-взрывную травму, контузию легких, тяжелую травму органов грудной полости, — рассказывает главный врач Николаевской областной детской больницы Александр Плиткин.

Через монитор контролировали гемодинамику: давление, пульс, сатурацию у Владислава. Он был под полным контролем врачей. И смог вернуться к жизни.

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Источник
Минздрав
Теги
Взрыв Миколаївська область порятунок
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