Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

В Одесской области прививки против кори получили 18 700 детей и подростков — город второй по количеству в Украине

20 октября 2023, 16:47
Ольга Боднарчук редактор
В Одесской области прививки против кори получили 18 700 детей и подростков — город второй по количеству в Украине
Источник: Pexels

Одесская область занимает второе место в Украине по количеству проведенных прививок от кори среди детей. Это объявила заместитель директора департамента здравоохранения Одесской ОГА Оксана Сорочан во время брифинга.

В Одесской области уже сделано 18 700 вакцин против кори. Все они осуществлены в рамках программы catch-up.

Программа catch-up создана, чтобы дети, которые не имели возможности вакцинироваться раньше, из-за пандемии коронавируса и войны, сделали это сейчас.

Сейчас смотрят

Оксана Сорочан подчеркнула, что необходимо обязательно довакцинировать всех детей и подростков, чтобы предотвратить вспышку кори.

По словам заместителя, в 2022 году в Украине прививки от кори получили только 69% детей.

Заместитель генерального директора по исследованию биологических факторов Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины Сергей Дементьев сказал, что вакцина произведена в Нидерландах, она является качественной и сертифицированной.

Он же добавил, что сегодня вакцины достаточно для проведения прививок. Ранее, в середине июля получили 36 460 доз, в сентябре Минздрав предоставил Одесскому областному центру контроля и профилактики болезней еще восемь тыс. доз.

Читайте также:
В Одесской области прививки против кори получили 18 700 детей и подростков — город второй по количеству в УкраинеДети, которые не получили вакцину от кори, будут учиться дистанционно или индивидуально — Минздрав

Источник
УНН
Теги
Вакцинация Кір Кір в Україні Одещина
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь