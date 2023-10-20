Одесская область занимает второе место в Украине по количеству проведенных прививок от кори среди детей. Это объявила заместитель директора департамента здравоохранения Одесской ОГА Оксана Сорочан во время брифинга.

В Одесской области уже сделано 18 700 вакцин против кори. Все они осуществлены в рамках программы catch-up.

Программа catch-up создана, чтобы дети, которые не имели возможности вакцинироваться раньше, из-за пандемии коронавируса и войны, сделали это сейчас.

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Оксана Сорочан подчеркнула, что необходимо обязательно довакцинировать всех детей и подростков, чтобы предотвратить вспышку кори.

По словам заместителя, в 2022 году в Украине прививки от кори получили только 69% детей.

Заместитель генерального директора по исследованию биологических факторов Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины Сергей Дементьев сказал, что вакцина произведена в Нидерландах, она является качественной и сертифицированной.

Он же добавил, что сегодня вакцины достаточно для проведения прививок. Ранее, в середине июля получили 36 460 доз, в сентябре Минздрав предоставил Одесскому областному центру контроля и профилактики болезней еще восемь тыс. доз.