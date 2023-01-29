Ученые Центра Джона Иннеса в Норидже в США открыли растительный токсин альбицидин, на основе которого создадут новые антибиотики. По мнению исследователей, это позволит им сделать гигантский шаг вперед к созданию новой мощной линейки антибактериальных препаратов.

Отмечается, что альбицидин воздействует на бактерии совершенно иначе, чем существующие лекарства.

— Нам не удалось выявить какой-либо устойчивости к альбицидину в лаборатории. Мы думаем, что бактериям будет очень трудно развить к нему устойчивость, — рассказали ученые.

Сообщается, что альбицидин вырабатывается бактериальным патогеном растений под названием Xanthomonas albilineans, который вызывает у сахарного тростника губительную болезнь, известную как ожог листьев. Патоген использует альбицидин для атаки на растение, но несколько десятилетий назад также было обнаружено, что он очень эффективен для уничтожения бактерий.

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По словам ученых, проблема заключалась в том, что в то время не было точно известно, как именно альбицидин атакует бактерии. Поэтому его не могли использовать в качестве основы для новых антибиотиков, чтобы не вызвать всевозможные осложнения в организме человека.

— Мы должны были точно определить, как он убивает бактерии. И это то, чего мы достигли сейчас, — отмечают исследователи.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что устойчивость к антибиотикам стала одной из самых больших угроз для глобального здравоохранения.

Неизбирательное чрезмерное использование антибиотиков привело к тому, что у бактерий выработалась резистентность к ним. Что, в свою очередь, привело к увеличению медицинских расходов, продолжительности пребывания в больнице и смертности.