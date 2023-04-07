Депутаты предлагают запретить иностранцам пользоваться услугами украинских суррогатных мам во время действия военного положения и три года после его окончания.

Это один из пунктов законопроекта “О применении вспомогательных репродуктивных технологий и заменяемого материнства”, который Комитет здоровья нации отправил на рассмотрение в Верховную Раду.

– Это принципиальный вопрос. Ведь после нашей победы украинкам нужно в первую очередь рожать детей, которые останутся в Украине, — отметил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По словам Радуцкого, демографическая ситуация в стране сложная из-за войны, экономики и перемещения большого количества женщин за границу.

Сейчас смотрят

Снижается рождаемость, а показатели смертности растут.

По словам члена комитета Виктории Вагнер, население Украины может сократиться на 10 млн до 2030 года.

— Мы решили ввести четкие правила, по которым будет работать процедура вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), — уточнил Радуцкий.

Законопроект предусматривает следующее:

Гарантирование конфиденциальности при ВРТ и донации репродуктивных клеток.

Запрещается реклама, привлекающая женщин к предоставлению услуг заменяемого материнства (кроме рекламы донорства медучреждениями).

Устанавливаются обязанности и права лиц, которые могут и не могут воспользоваться процедурами вспомогательных репродуктивных технологий.

Определяются условия, правила перевозки и порядок хранения клеток и эмбрионов.

Устанавливаются права и обязанности женщины, которая может быть заменяемой матерью.

Читайте также: В Израиле однополым парам разрешили пользоваться услугами суррогатных матерей

Источник: Михайло Радуцький