Депутаты предлагают запретить иностранцам пользоваться услугами украинских суррогатных мам во время действия военного положения и три года после его окончания.
Это один из пунктов законопроекта “О применении вспомогательных репродуктивных технологий и заменяемого материнства”, который Комитет здоровья нации отправил на рассмотрение в Верховную Раду.
– Это принципиальный вопрос. Ведь после нашей победы украинкам нужно в первую очередь рожать детей, которые останутся в Украине, — отметил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
По словам Радуцкого, демографическая ситуация в стране сложная из-за войны, экономики и перемещения большого количества женщин за границу.
Снижается рождаемость, а показатели смертности растут.
По словам члена комитета Виктории Вагнер, население Украины может сократиться на 10 млн до 2030 года.
— Мы решили ввести четкие правила, по которым будет работать процедура вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), — уточнил Радуцкий.
Законопроект предусматривает следующее:
- Гарантирование конфиденциальности при ВРТ и донации репродуктивных клеток.
- Запрещается реклама, привлекающая женщин к предоставлению услуг заменяемого материнства (кроме рекламы донорства медучреждениями).
- Устанавливаются обязанности и права лиц, которые могут и не могут воспользоваться процедурами вспомогательных репродуктивных технологий.
- Определяются условия, правила перевозки и порядок хранения клеток и эмбрионов.
- Устанавливаются права и обязанности женщины, которая может быть заменяемой матерью.
Источник: Михайло Радуцький