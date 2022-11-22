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На первичном уровне: семейные врачи будут предоставлять услуги по психическому здоровью

22 ноября 2022, 08:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
лікар
Источник: Depositphotos

До конца 2024 года около 10 тыс. семейных врачей пройдут обучение по программе “Услуги по психическому здоровью на первичном уровне”.

Об этом, в частности, шла речь на встрече министра здравоохранения Виктора Ляшко с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге, которая состоялась вчера, 21 ноября.

— Благодаря обеспечению финансирования по контракту НСЗУ увеличится доступность такого рода услуг на первичном уровне для всех категорий граждан, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

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Отмечается, что обученные по сертифицированной программе ВОЗ семейные врачи будут консультировать граждан, обеспечивать сопровождение и при необходимости лечение на первичном уровне или переадресовывать к специалистам и предотвращать развитие расстройств психики.

Сообщается, что в настоящее время более 600 специалистов первичного звена уже прошли соответствующее обучение. Планируется, что в 2023 году необходимые знания в сфере психического здоровья получат еще 3 тыс. семейных врачей, а к завершению 2024 года — еще около 10 тыс.

Источник
Минздрав
Теги
Медики МОЗ Украины психічні розлади
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