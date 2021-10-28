В Киеве третий день подряд показатель загруженности коек с кислородом для Covid-больных превышает 65%. Это означает, что в городе могут ввести красную зону карантина.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевского городского совета Николай Поворозник.

— Решение о введении красного уровня эпидемической опасности принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но мы собираем местную комиссию ТЭБ и ЧС уже завтра, — отметил он.

За последние сутки в столице заболел 1 451 человек. От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 39 пациентов.

По словам Поворозника, ситуация в больницах города непростая. Сейчас там находятся 3 334 пациента, в том числе 50 детей, с подтвержденным диагнозом коронавирус. Еще у 452 человек, в том числе 27 детей — подозрение на Covid-19. В тяжелом состоянии находятся 2 411 пациентов.

В отделение интенсивной реанимации попали 339 больных. Из них 59 — подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 232 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 2 888 больных.

Заместитель председателя КГГА добавил, что несмотря на ухудшение ситуации с Covid-заболеваемостью, город продолжает наращивать темпы вакцинации, ведь это единственный способ уберечься от тяжелого течения болезни.

За прошлые сутки в Киеве прививки от коронавируса получили 27 566 человек. Всего с начала вакцинальной кампании в столице осуществили 2 166 837 прививок.

В Украине уже восемь регионов находятся в красном уровне эпидемической опасности. Это Ровенская, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.

С 30 октября красную зону также введут на территории семи областей: Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской.

Источник: Николай Поворозник