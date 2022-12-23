Сегодня, 23 декабря, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Аруп Банерджи подписали соглашение о ссуде в размере €100 млн и соглашение о безвозвратном гранте $10 млн от Глобального финансового фонда.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, эти средства обеспечат первоначальное финансирование нового проекта в сфере восстановления системы здравоохранения – Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни (НЕАL), общая стоимость которого составит $500 млн.

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Отмечается, что в настоящее время при поддержке Всемирного банка Минздрав Украины продолжает реализацию двух крупных проектов в сфере здравоохранения:

Улучшение здравоохранения на службе у людей;

Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине.

Общий объем займа Всемирного банка на эти проекты составляет $681,1 млн.

Сообщается, что новый проект будет включать меры по удовлетворению безотлагательных потребностей в сфере охраны психического здоровья и реабилитации.

В частности, будут профинансированы мероприятия, направленные на внедрение эффективных реабилитационных услуг и услуг в сфере психического здоровья. Это позволит лучше реагировать на нынешнюю кризисную ситуацию и создавать лучшие платформы для предоставления услуг в будущем.