В Ивано-Франковской области за семь дней дополнительно развернули более 600 койко-мест для больных коронавирусом. Из них 120 в мобильном госпитале.

С 17 по 23 февраля в областных медицинских учреждениях Прикарпатья дополнительно развернули 630 коек.

150 дополнительных койко-мест появились в учреждениях здравоохранения, 80 — в Ивано-Франковской областной клинической больнице.

Также, 190 коек развернули в трех заведениях, в частности, 50 — в Лисецкий больнице, 80 — в Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице, 60 — в Богородчанской центральной больнице и 90 — в Богородчанской центральной районной больнице.

За последние сутки на Прикарпатье развернули 210 коек. Планируется добавить еще 110.

Всего в области уже есть 3 737 койко-мест для больных коронавирусом.

С 22 по 28 февраля в Ивано-Франковской области усилили карантин из-за роста Covid-19. В регионе действуют ограничения красной зоны.

Также на Прикарпатье создано 16 блок-постов для предотвращения распространения коронавируса.

За последние сутки в области выявлено 600 случаев коронавирусной болезни.

Источник: Ивано-Франковская ОГА