Крошечный мальчик, которого спас польский офицер, уже в руках врачей. Ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Но мама малыша понимает, что выиграть время до приезда скорой помог польский пограничник, который хорошо знал, как надо оказывать младенцам первую неотложную помощь. За это будет благодарить всю жизнь.

На автомобильном пограничном переходе в Зосине 3 мая около полуночи из украинского автобуса выбежала встревоженная мать с маленьким ребенком на руках.

Она кричала, что ее годовалый сыночек перестал дышать и посинел. Украинская таможенница тут же побежала за помощью к польской пограничной страже.

Дальнейшие драматические события зафиксировала камера наблюдения.

Сержант пограничной службы Матеуш Кондрат, офицер Надбужанского отдела пограничной службы, который осуществлял пропуск на въезд в Польшу, немедленно забрал ребенка от матери, которая дрожала.

— Он положил малыша животом на левую руку. Затем несколько раз ударил его по спине. После реанимационных мероприятий мальчик пришел в себя, — рассказали в Надбужанском отделе пограничной охраны Польши.

В это же время на место происшествия прибежал еще один офицер с дефибриллятором. Через 15 минут прибыла скорая помощь.

Уже в сознании малыша вместе с мамой доставили в Грубешовскую больницу. Теперь польские медики окажут маленькому украинцу всю необходимую помощь.

Джерело і фото: Польська Прикордонна служба