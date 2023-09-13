По ходатайству прокурора Шевченковской окружной прокуратуры суд отстранил от должностей руководителя Киевмедспецтранса и его заместителя.

Именно их подозревают в организации схемы завладения почти 13 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку запчастей для карет скорой медицинской помощи.

Руководители коммунальной организации, привлекая еще директоров пяти фирм, организовали, как им казалось, беспроигрышную схему присвоения бюджетных средств, которые выделялись КГГА для обеспечения запчастями карет скорой помощи в городе Киеве.

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Схема работала по принципу: свой — своему по свое. Подконтрольные предприятия получали победу в тендерах и поставляли автозапчасти коммунальному объединению по завышенным ценам.

Экспертиза установила, завышенными существенно. Дельцы “наварили” 13 млн грн. Лишние денежки оседали в карманах.

По ходатайству стороны обвинения судом применена мера пресечения для руководителя Киевмедспецтранса в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 10 млн грн. Для заместителя директора залог составляет 1,7 млн грн.

Досудебное расследование продолжается, оно осуществляется по ч. 5 ст. 191. Это завладение бюджетными средствами путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением организованной группой в особо крупном размере в условиях военного положения.

Источник: Київська міська прокуратура