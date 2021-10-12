В Ровенской области детей начали вакцинировать от полиомиелита. Пунктом, где можно было сделать прививку, стал сельский ФАП.

В селе Большая Омеляна возле Ровно прививки делают всем детям до 5 лет. В очереди на вакцинацию стояли дети, которые ни разу не получали прививки от полиомиелита.

После того как в селе официально подтвердили эту болезнь у полуторагодовалого ребенка, большинство родителей решили не рисковать здоровьем своих детей и защитить их.

Всего в селе почти сотня дошкольников, и половина из них невакцинированы. Например, родители инфицированного ребенка не дали согласие на его вакцинацию из-за религиозных взглядов. В результате у младенца возник парез ног, который вызвала инфекция.

Из-за вспышки полиомиелита непривитых детей теперь не пускают на учебу. Их перевели на дистанционку.

— Мы будем планомерно отслеживать отстранения детей от образовательного процесса пребывания в организованных коллективах, которые не прошли график прививок по календарю, — отметил главный санитарный врач Области Роман Сафонов.

Всех детей этой общины должны вакцинировать в течение двух недель. Медики проводят беседы с родителями, которые против прививок.

Вакцинировать малышей также планируют из других сел. Всего в области сделать прививку против полиомиелита должны почти семьдесят тысяч детей.

6 октября в Украине сообщили о случае полиомиелита у полуторагодовалого ребенка. У него парализовало нижние конечности. Ребенка лечили около трех недель, но конечности до сих пор не двигаются.

Также полиомиелит обнаружили у еще шестерых детей из этой семьи. Но они чувствуют себя здоровыми. Сейчас ребенок находится дома. Врачи не дают никаких прогнозов относительно того, сможет ли он ходить.